GAC показал электрический кроссовер с зарядкой за 8 минут

Китайская компания GAC анонсировала появление электрического Aion V с улучшенной системой зарядки: пополнение запаса энергии займет всего восемь минут, что немногим больше, чем уходит на заправку обычного автомобиля. Кроме того, электрокару обещан внушительный запас хода на уровне 1000 километров. Для сравнения, для мощнейшей Tesla Model S Paid Plus, от производства которой впоследствии отказались, был заявлен запас хода в 837 километров.

Фото: © GAC © GAC

Под маркой Aion компания GAC выпускает премиальные электромобили. В арсенале суббренда уже имеются батарейный седан Aion S и вседорожник Aion V. Последний в скором времени получит важное обновление: уже грядущей осенью кроссовер обещают оснастить новейшей системой зарядки. На выбор предложат два варианта, которые будут отличаться по цене: более доступный позволит зарядить аккумулятор с 0 до 80 процентов за 16 минут (30-80% за 10 минут), а более дорогой — всего за восемь минут (30-80% за пять минут).

Автопроизводитель заверяет, что скоростная зарядка не оказывает негативного влияния на аккумуляторы и не сокращает ресурс батареи, так как она изготовлена на основе графена.

Aion V интересен еще и тем, что на его основе будут выпускать кроссовер под маркой Mitsubishi. Еще в начале лета совместное предприятие GAC Mitsubishi Motors опубликовало официальные фотографии электрокара Aitrek, который внешне напоминает Aion V, а по технической части унифицирован с ним.