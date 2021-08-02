Производство электрокара Zetta начнется до конца 2021 года

Первый российский электромобиль Zetta планируют запустить в серию, несмотря на сложности, с которыми столкнулся проект в 2020 году. Как рассказал в интервью РБК ТВ российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, производство хэтчбеков будет запущено до конца нынешнего года. Позже к Zetta присоединятся и другие отечественный электрокары: кроссовер «Кама-1» от КАМАЗа и полностью «зеленый» Aurus.

На сегодняшний день Zetta проходит финальные испытания, рассказал Мантуров, а серийный выпуск будет налажен до конца года – по крайней мере, согласно плану. В линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели, среди которых Zetta будет самой компактной. Когда появится полюбившийся европейцам «Кама-1», пока неизвестно, а водородный вариант люксового автомобиля Aurus увидит свет в 2024 году в статусе серийного образца.

Пока электрокар Zetta показывали только в виде прототипа City Modul 1. Он представляет собой двухместный хэтчбек с каркасом из металла и композитными навесными панелями. Автомобиль приводится в движение четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова, выдающими в сумме 98 лошадиных сил. Питает их аккумулятор емкостью 10 киловатт-часов, обеспечивающий до 180 километров хода на одном заряде.

Разработкой электрокара занимается тольяттинская компания ООО «Зетта». В конце 2020 года на ее главу завели уголовное дело, связанное с невыплатами зарплат сотрудникам, а проект заморозили из-за недостатка финансирования. К тому моменту City Modul 1 уже готовили к старту серийной сборки.