Очередь за некоторыми версиями Land Cruiser 300 растянулась на четыре года

2 августа в Японии стартовали продажи Toyota Land Cruiser 300. Как сообщают местные СМИ, из-за ажиотажного спроса наиболее ходовые модификации внедорожника придется ждать 2-4 года. Очередь выстроилась еще на моменте приема заказов — с июля, когда Land Cruiser 300 стал доступен для заказа, и до начала августа было оформлено более 20 тысяч заявок, причем речь идет о предоплаченных автомобилях.

Фото: © Toyota © Toyota

В Японии новый Land Cruiser 300 можно купить по цене от 5 100 000 иен (почти 3,4 миллиона рублей). На выбор предложены несколько модификаций: с бензиновым мотором V6 объемом 3,5 литра, который развивает 409 лошадиных сил и дизельным 3,3-литровым V6 на 309 сил. Оба они сочетаются с 10-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Внедорожник доступен с пяти- и семиместным салоном. Журналисты не уточняют, какие именно версии пользуются наибольшим спросом и за какими выстроились очередь на четыре года вперед.

Ранее стало известно, что Toyota ввела запрет для японских клиентов на перепродажу Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки. Автопроизводитель объяснил это массовым оттоком внедорожников за рубеж, в том числе в регионы, в которых действуют ограничения на импорт техники.

Ограничения касаются и предзаказанных автомобилей: если дилер выяснит, что договор был оформление с целью последующей перепродажи машины, то он будет расторгнут.