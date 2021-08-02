Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Toyota начнет выпускать запчасти для старого Land Cruiser

Motor.ru
35 минут назад

В рамках проекта GR Heritage Parts компания Toyota начнет выпускать запчасти для Land Cruiser J40, который производился в Японии с 1960 по 1984 год. После того, как внедорожник сняли с конвейера на родине, он выпускался в Бразилии вплоть до 2001 года, но под другим именем – Bandeirante. Для поклонников классической модели Toyota возобновит продажу оригинальных деталей J40 с 2022 года.

Toyota начнет выпускать запчасти для старого Land Cruiser
Фото: Motor.ruMotor.ru

Чтобы узнать, в каких комплектующих особо остро нуждаются владельцы старых Land Cruiser, Toyota связалась с фан-клубами, посвященными модели, и запустила опрос на своем сайте. Выяснилось, что основные проблемы касаются двигателей, трансмиссии и выхлопной системы внедорожников. Вероятно, их детали и будут снова запущены в производство в следующем году, чтобы старые Toyota оставались на ходу как можно дольше.

Ранее Toyota уже возобновила выпуск и продажу дефицитных деталей для Supra поколений A70 и A80, а также 2000GT. Кроме этого, компания планирует аналогичный шаг для Land Cruiser более поздних поколений – правда, внедорожник с индексом 70 до сих пор продается в Австралии и даже собирается обновиться в 2022 году.

Тем временем новый Toyota Land Cruiser 300, представленный в начале лета, пользуется ажиотажным спросом. В Японии еще до августа было собрано 20 тысяч заявок, и очередь за некоторыми версиями внедорожника растянулась на 2-4 года.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители