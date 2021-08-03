Toyota подняла цены в России

Компания Toyota решила переписать стоимость своих моделей в России. Как обнаружили эксперты издания Quto в ходе мониторинга авторынка, в начале августа цены на автомобили японской марки выросли на 11-108 тысяч рублей. Подорожание затронуло почти весь модельный ряд Toyota. Не успел прибавить в цене только внедорожник Land Cruiser с индексом 300, продажи которого в России начались в конце июля: за него просят от 5 613 000 до 7 665 000 рублей.

Фото: Toyota Toyota

Наименьшую прибавку в цене получил компактный кроссовер C-HR: он подорожал на 11 тысяч рублей и теперь стоит от 2 131 000 рублей. Самое чувствительное подорожание зафиксировано у большого вседорожника Highlander, стоимость которого выросла на 108 тысяч рублей и перешагнула на старте отметку в четыре миллиона рублей.

С начала лета Toyota переписывает ценники во второй раз. Предыдущее подорожание было замечено в середине июня: тогда выросли цены на большинство моделей, а нетронутыми остались прайс-листы Camry, Hiace, Hilux и Land Cruiser 200. Прибавка же была заметнее: 21-154 тысячи рублей.