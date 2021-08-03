Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Toyota подняла цены в России на 11-108 тысяч рублей

Motor.ru
1 час назад

Компания Toyota решила переписать стоимость своих моделей в России. Как обнаружили эксперты издания Quto в ходе мониторинга авторынка, в начале августа цены на автомобили японской марки выросли на 11-108 тысяч рублей. Подорожание затронуло почти весь модельный ряд Toyota. Не успел прибавить в цене только внедорожник Land Cruiser с индексом 300, продажи которого в России начались в конце июля: за него просят от 5 613 000 до 7 665 000 рублей.

Toyota подняла цены в России
Фото: ToyotaToyota

Наименьшую прибавку в цене получил компактный кроссовер C-HR: он подорожал на 11 тысяч рублей и теперь стоит от 2 131 000 рублей. Самое чувствительное подорожание зафиксировано у большого вседорожника Highlander, стоимость которого выросла на 108 тысяч рублей и перешагнула на старте отметку в четыре миллиона рублей.

С начала лета Toyota переписывает ценники во второй раз. Предыдущее подорожание было замечено в середине июня: тогда выросли цены на большинство моделей, а нетронутыми остались прайс-листы Camry, Hiace, Hilux и Land Cruiser 200. Прибавка же была заметнее: 21-154 тысячи рублей.

Однако начало августа отметилось для Toyota не только подорожанием. Компания также расширила список доступных в России версий пикапа Hilux: теперь грузовичок доступен в новой комплектации со связкой бензинового двигателя и автоматической трансмиссии. Ранее такой мотор агрегатировался только с «механикой».

Автоновости,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители