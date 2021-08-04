ГИББД призвали активнее штрафовать россиян за медленную езду в левом ряду

«Я ни разу не видел, чтобы сотрудники ГАИ наказывали водителя за то, что он создаёт сзади себя затор. Серьёзная проблема — это грузовики, которые зачастую пользуются левыми крайними полосами, что запрещено ПДД. За это предусмотрен штраф, его не надо увеличивать, надо взыскивать тот штраф, который существует. Я считаю, что это огромная недоработка Госавтоинспекции. Более того, я вижу, как грузовые автомобили движутся в крайних левых полосах на глазах сотрудников ГАИ. Они видят это прекрасно и отворачиваются. Чтобы это устранить, необходимы специальные рейды Госавтоинспекции. Если такие мероприятия будут проводиться регулярно, водители будут думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения и ПДД».