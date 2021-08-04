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В Госдуме призвали ГИБДД активнее штрафовать за медленную езду в левом ряду

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

Зачастую инспекторы закрывают глаза на такое нарушение. В результате это создает риск аварий.

ГИББД призвали активнее штрафовать россиян за медленную езду в левом ряду
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предложил проводить спецрейды и выявлять водителей-нарушителей.

«Я ни разу не видел, чтобы сотрудники ГАИ наказывали водителя за то, что он создаёт сзади себя затор. Серьёзная проблема — это грузовики, которые зачастую пользуются левыми крайними полосами, что запрещено ПДД. За это предусмотрен штраф, его не надо увеличивать, надо взыскивать тот штраф, который существует. Я считаю, что это огромная недоработка Госавтоинспекции. Более того, я вижу, как грузовые автомобили движутся в крайних левых полосах на глазах сотрудников ГАИ. Они видят это прекрасно и отворачиваются. Чтобы это устранить, необходимы специальные рейды Госавтоинспекции. Если такие мероприятия будут проводиться регулярно, водители будут думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения и ПДД».

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев в комментарии для «Говорит Москва» призвал автошколы развивать осознанность у водителей, напоминать об этом правиле и прививать культуру вождения.

КоАП предусматривает штраф за медленную езду в левой полосе в размере 1500 рублей.

Автоновости,Максим Сураев,Вячеслав Лысаков,ГИБДД,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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