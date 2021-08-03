«Это танк?»: болгары о первом электромобиле в России

Многие начали предполагать, что электромобиль будет похож на самовар или получит функцию вертикального взлёта. Но больше всего их удивила цена на машину — 77 тысяч долларов. Дело в том, что редактор материала, вероятно, допустил ошибку, потому что в базовой комплектации машина будет стоить всего 450 тысяч рублей (около 6,1 тысячи долларов). Скорее всего, журналисты случайно добавили лишний ноль.