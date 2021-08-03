Требования к техосмотру ужесточат в России

Минтранс РФ планирует ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на техосмотре для борьбы с поддельными дорожными картами. В частности, изображение запретят редактировать, а на снимке рядом с автомобилем должен будет присутствовать технический эксперт. Таким образом власти хотят предотвратить мошенничество на ТО — когда машина не приезжает на проверку, а диагностическая карта оформляется онлайн.

Фото: URA.RU URA.RU

«При фотофиксации не допускается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и технического эксперта. Файлы с фотографическими изображениями не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных», — сообщается в проекте приказа, опубликованного на официальном сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

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Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс, участились случаи фальсификации снимков с техосмотра и загрузки их в информационную систему ЕАИСТО МВД. Некоторые фирмы в интернете предлагали прислать изображения для фотомонтажа и оформить дорожную карту без проверки за полторы-две тысячи рублей. По факту выявленных подделок полиция уже завела более 1,4 тысяч административных дел.

Обязательная фотография технического эксперта рядом с автомобилем усложнит работу мошенникам, считает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. Несмотря на то, что реестр экспертов открыт, там нет их фотографий. А если снимок удастся найти, то сложно будет незаметно наложить его на изображение машины.