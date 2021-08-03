Водителей без ОСАГО начали наказывать

Сотрудники ГИБДД выявляют лиц, которым необходимо оформить страховой полис. Выполнить данное требование необходимо в течение 10 дней, а изначальный штраф составляет 800 рублей. Вместе с тем последующее выявление помимо штрафа предполагает введение более серьезных санкций, включая арест за неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД.

Напомним, аналогичные меры ранее уже ввели в отношении водителей, которые применили для автомобилей чрезмерную тонировку. Вместе с тем водителям предоставляется возможность устранить нарушение на месте. Известно, что первый штраф за отсутствие страхового полиса ОСАГО выписали на прошлой неделе в Челябинской области.