В России изменилась стоимость автомобилей 20 марок

В июле 20 автопроизводителей переписали рублевые ценники своей продукции. Как сообщают аналитики портала «Цена Авто» по итогам изучения российского авторынка в минувшем месяце, большинство моделей стали дороже для россиян, но у некоторых было зафиксировано снижение цены. Четыре марки корректировали прайс-листы по два раза в месяц, а у еще двух цены изменились разнонаправленно. Размер прибавки в июле варьировался от 0,1 до 13,8 процента.

Автомобили российских, корейских и европейских марок массового сегмента подорожали в июле на 0,1-4,4 процента от прежней цены. Наиболее заметно в относительном выражении изменились цены отечественных Lada и УАЗ: на 1,4-4,4 и 2,2-4,1 процента соответственно, причем обе марки повысили стоимость всего модельного ряда.

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У Hyundai четыре модели (Elantra, Sonata, H-1 и Creta) подорожали на 1,0-2,6 процента. Также четыре автомобиля выросли в цене у Kia: речь идет о K5, K900, Mohave и Sportage, за который теперь просят на 0,9-1,9 процента больше. На 0,1-1,7 процента дороже стали все Renault, и на 0,6,-4,1 процента – половина модельного ряда Skoda.

У большинства японских марок подорожание затронуло только одну модель. Исключение – Mazda, которая повысила цены на все четыре доступных в России автомобиля на 1,7-2,6 процента. У Honda 2,2-2,7 процента прибавил флагманский Pilot, у Nissan – кроссовер-бестселлер Qashqai (0,9-1,3 процента). В июле Mitsubishi начала продажи Outlander 2021 модельного года с увеличенным на 0,8-1,4 процента ценником.

Из китайских марок наиболее чувствительным изменением отметился Haval две из четырех моделей которого прибавили 1,6-5,9 процента. Автомобили Great Wall стали дороже на 4,1-4,3 процента, JAC – на 1,2-1,3 процента, а Geely – на 0,1-1,3 процента.

Что касается премиум-брендов, то рекордсменом стал Mercedes-Benz, семь автомобилей которого в июле подорожали на 0,3-13,8 процента, прибавив до 870 тысяч рублей. У Genesis нетронутым остался только ценник G70, а остальные три модели прибавили 0,9-6,7 процента. Infiniti увеличила стоимость двух автомобилей на 1,5-2,2 процента, а Jeep – трех (1,0-2,3 процента).

Две немецкие марки – Volkswagen и Audi – изменили цены разнонаправленно. У Volkswagen на 0,2 процента подешевели Caddy и Caddy Maxi, но только в «базе», а также топовый Touareg (на 2,6-2,7 процента). При этом марка увеличила цены Polo, Tiguan, а также автомобилей из коммерческой линейки на 0,7-5,0 процента.