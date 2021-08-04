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Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог

Газета.Ruиещё 3
48 минут назад

Главная причина, по которой приходят в негодность высокоскоростные магистрали Москвы, заключается в износной колее. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заведующего кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрия Васильева.

Эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что речь идет о повреждениях на левых полосах движения, а не о углублениях, образующихся с правой стороны дорожного полотна под весом большегрузного транспорта. Износная колея появляется из-за высокой скорости транспортного потока и использования шипованной сезонной резины, объяснил эксперт.

По его словам, в учебно-исследовательском центре МАДИ регулярно тестируют разные асфальтобетонные смеси, чтобы чтобы определить самый износостойкий и долговечный материал.

"В данный момент тестируются семь составов, которые в мае уложили на опытных участках МКАД: два по американской методологии, два – по европейской, участок с классическим составом для МКАД, разработанный по российской методологии" - рассказал Васильев.

Он добавил, что также испытание проходит "достаточно интересный материал", разработанный в Санкт-Петербурге. Ранее Счетная палата недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд.

Автоновости,Счетная палата,
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