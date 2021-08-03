УАЗ начал продавать "Патриоты" и "Пикапы" с газобалонным оборудованием

Российские газозаправочные станции предлагают несколько видов газового топлива. Метан, хотя менее распространен, считается более безопасным по сравнению с пропаном. Он также способствует меньшему износу двигателя.

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Ульяновский автомобильный завод объявил о начале продаж битопливных модификаций "Патриота" и "Пикапа". Они могут работать как на бензине, так и на компримированном природном газе – метане. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает "Российская газета".

Оба автомобиля комплектуются бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. Газобалонное оборудование и комплектующие – от ведущих разработчиков и производителей, отметили на УАЗе. Газовые форсунки высокой производительности, магистрали и шланги, заправочную и запорную арматуру, электронный блок управления и редуктор с электромагнитным клапаном устанавливают от брендов OMVL и EMER.

У "Патриота" в стандартном оснащении предусмотрены два 80-литровых металлокомпозитных газовых баллона на полу. У "Пикапа" два баллона на 50 л каждый установлены у задней стенки кабины на платформе грузового отсека. Еще одна емкость на 50 л с защитным кожухом доступна в качестве платной опции.

Все газобаллонное оборудование сертифицировано. Устанавливают его в заводских условиях, поэтому регистрация в ГИБДД не требуется.

Битопливные "Патриоты" доступны в четырех комплектациях. Цена на них начинается от 1,366 млн руб. "Пикап" с газобалонным оборудованием предлагается в трех вариантах, самый дешевый обойдется минимум в 1,379 млн руб.