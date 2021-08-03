Toyota отметила юбилей Land Cruiser спецверсией 70-й модели

Toyota Motor подготовила спецверсию внедорожника Land Cruiser 70 под названием 70th Anniversary Special Edition. Таким образом компания решила отметить 70-летие своего бестселлера, который увидел свет в 1951 году в виде армейского внедорожника BJ, позже сменившего имя на Land Cruiser. Юбилейная спецверсия будет доступна в Австралии, на Ближнем Востоке, где 70-ю модель до сих пор продают, а также в Японии, но как комплект аксессуаров.

Фото: Toyota Toyota

От стандартного Land Cruiser 70 внедорожник в версии 70th Anniversary Special Edition отличают переоформленная решетка радиатора с надписью Toyota на черной вставке, затемненные 16-дюймовые колесные диски, черный передний бампер и колесные арки, а также диодные противотуманки и дневные ходовые огни. Кроме этого, кузов обозначен особыми шильдиками, указывающими на спецверсию.

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В салоне такого Land Cruiser 70 – черная обивка сидений, рулевого колеса и рычага коробки передач; передняя панель и руль украшены вставками «под дерево». Имеются два USB-входа и два подстаканника на центральной консоли, а также четыре кнопки электростеклоподъемников.

Базирующаяся на дорогом исполнении GXL спецверсия будет доступна в трех оттенках кузова – светло-бежевом French Vanilla, красном Merlot Red и бежевом Sany Taupe. Тираж ограничен: в Австралии Toyota выпустит 600 экземпляров 70th Anniversary Special Edition, в том числе 320 пикапов с двухрядной кабиной, 200 с однорядной и 80 внедорожников.

В австралийские дилерские центры Toyota новинка поступит в сентябре и будет продаваться по цене от 78 500 местных долларов (4,2 миллиона рублей) за внедорожник до 82 600 долларов (4,5 миллиона рублей) за пикап с двойной кабиной.

В Японии стать обладателем юбилейного Land Cruiser 70 будет сложнее. Во-первых, на родине марки его будут продавать только в виде набора аксессуаров, в отличие от Австралии, где можно будет купить готовый внедорожник. Во-вторых, возможность приобрести аксессуары разыграют в лотерею, которая стартует в конце августа. При этом выпуск ограничат всего 70 наборами, за каждый из которых придется выложить 770 000 иен, или 515 000 рублей по сегодняшнему курсу.

В начале лета Toyota представила новейший Land Cruiser 300, однако марка пока не забывает и о классических моделях, имеющих немало фанатов. Land Cruiser 70 обещано обновление в Австралии, а владельцев Land Cruiser 40 в следующем году порадуют выпуском дефицитных запчастей.