Toyota вывела на тесты экстремальную версию GR Yaris

В распоряжении Motor1.com оказались шпионские снимки пока не анонсированной хардкорной версии Toyota GR Yaris. На то, что это именно некая «заряженная» версия, указывает камуфляж на передних крыльях, под которым, по всей видимости, скрыты дополнительные вентиляционные отверстия. В настоящее время прототип тестируют на гоночной трассе Нюрбургринг: по одной из версий, это может быть Yaris GRMN нового поколения, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Фото: Toyota Toyota

Судя по номерным знакам, этот прототип попадает в объектив шпионской камеры не первый раз. В октябре прошлого года хэтчбек с таким же номером испытывали на Нюрбургринге, однако у него было огромное антикрыло сзади и развитый аэродинамический обвес — GR Yaris, запечатленному на свежих снимках, ни то, ни другое не досталось.

Motor1.com предполагает, что фотографии могут свидетельствовать о возвращении Yaris GRMN. Хот-хэтч предыдущего поколения дебютировал в 2017 году и комплектовался 1,8-литровой «четверкой» с приводным нагнетателем, которая развивала 212 лошадиных сил и сочеталась с механической коробкой передач. На момент выхода модели на рынок у нее был лучший показатель по соотношению массы к мощности в классе: он составлял 5,35 килограмма на одну лошадиную силу.

С места до 100 километров в час Yaris GRMN разгонялся за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляла 230 километров в час.