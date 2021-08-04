Lexus собирается существенно обновить модельный ряд

Издание Automotive News со ссылкой на инсайдеров раскрыло сроки выхода на рынок Lexus RX, LX и GX следующих поколений. Так, дебют RX и LX запланирован на следующий год (а LX, вероятно, покажут до конца нынешнего), а новый GX появится в 2024 году. Ожидается, что RX обзаведется новой гибридной установкой и расширенным комплексом электронных ассистентов, LX получит узлы и агрегаты от Toyota Land Cuiser 300, а GX переберется на платформу GA-F и, вероятно, станет гибридом, причем в состав установки может войти дизельный двигатель.

Фото: Lexus Lexus

Кроссовер RX — самая популярная модель Lexus в России и США. По неофициальным данным, со сменой поколения вседорожник обзаведется модификацией с продвинутой гибридной установкой — такая версия получит индекс RX 500h, на который автопроизводитель уже оформил патент.

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Актуальная модель производится с 2015 года, а в 2019 году до российского рынка добрался обновленный RX: он обзавелся системой адаптивного освещения и расширенным перечнем электронных помощников. На сегодняшний день Lexus RX доступен в переднеприводном исполнении RX 300 с двухлитровой «четверкой» мощностью 238 сил, RX 350 комплектуется 3.5 V6 мощностью 294 силы, а топовый RX 450h — гибридной силовой установкой, выдающей 313 лошадиных сил. Цены стартуют с 4 018 000 рублей.

Подробностей о новом LX больше. Ранее сообщалось, что премьера премиального внедорожника состоится через несколько месяцев после Toyota Land Cruiser 300 (продается в России с конца июля), а старт приема заказов в Японии запланирован на конец 2021 года. Новинке прочат постоянный полный привод с тремя блокировкам от LC300 и 3,3-литровый турбодизель V6 от него же. А самый мощный LX в линейке получит индекс 600 и 3,5-литровую «турбошестерку», которая выдает 422 лошадиные силы. Впрочем, в самой Toyota эти слухи пока не подтвердили.

Lexus LX актуального поколения стоит в России от 7 680 000 рублей. За первую половину 2021 года в стране реализовали 1630 экземпляров LX и 4968 штук RX.

Что же касается GX, то для него готовят сразу несколько гибридных вариантов. На днях появилась информация, что Toyota работает над гибридной установкой нового поколения, основой для которой станут дизельные двигатели объемом 3,5 и 2,5 литра. Одну из них, например, получит соплатформенный Land Cruiser Prado нового поколения.

Нынешний Lexus GX доступен в России по цене от 5 795 000 рублей. За шесть месяцев 2021 года модель разошлась в количестве 501 экземпляра.