Покупатели электромобилей смогут получить скидку до 625 тысяч рублей

В Минэкономразвития и Минпромторге России обсудили механизмы стимулирования спроса на электромобили в стране. В результате ведомствами была достигнута договоренность об условиях получения скидки при покупке этих транспортных средств.

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Как сообщается в среду, 4 августа, на сайте Минэкономразвития, максимальный размер скидки для покупателей составит 25%. То есть речь идет о сумме 625 тыс. рублей от индикативной стоимости автомобиля, составляющей 2,5 млн. Скидка будет положена на электромобили, которые локализованы в России.

Как уточняется на сайте ведомства, к примеру, до конца 2023 года скидка окажется возможна при покупке электромобилей крупноузловой сборки, включая те, где используется импортная аккумуляторная батарея. В период с 2024 по 2025 год скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки либо с отечественными батареями. В дальнейшем, с 2026 по 2030 год – при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием у транспортного средства отечественной аккумуляторной батареи.