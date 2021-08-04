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Водителя, отказавшегося везти программиста-инвалида из списка Forbes, уволили

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Транспортная компания Санкт-Петербурга уволила водителя маршрутки, который отказался везти программиста с ДЦП Ивана Бакаидова. Об этом сам молодой человек сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Водителя уволили после отказа везти инвалида из списка Forbes
Фото: InstagramInstagram

«Отписалась в WhatsApp транспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества», — написал он.

Также перед молодым человеком извинились в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, отметив, что поведение водителя «недопустимо».

Ранее сообщалось, что Бакаидова пытались в грубой форме высадить из маршрутки. Бакаидов, который входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, рассказал, что решил доехать до дома на общественном транспорте, но водитель автобуса отказался его везти. По словам молодого человека, за него заступился один из пассажиров.

Автоновости,Forbes,
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