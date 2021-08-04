Российские электрокары можно будет купить со скидкой

Минэкономразвития прорабатывает возможность предоставления скидки на электромобили российского производства. Как сообщается на сайте министерства, её максимальный размер составит 25 процентов – то есть 625 тысяч рублей при стоимости машины в 2,5 миллиона. На автомобили дороже этой суммы мера не распространится, причем в разные временные периоды скидку будут предоставлять на покупку машин с разной степенью локализации.

Так, до конца 2023 года предлагается предоставить скидку на машины, собранные методом крупноузловой сборки и оснащенные в том числе импортными аккумуляторами. С 2024 по 2025 годы мера коснется машин мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) либо с российской батареей. Наконец, с 2026 по 2030 годы дисконт распространится только на электрокары, собранные по полному циклу. Наличие отечественного источника питания обязательно.

Кроме этого, в правительстве поделились планами по развитию инфраструктуры для «зеленых» машин. В течение трех лет в России собираются открыть около 2,9 тысячи «быстрых» зарядок, а к 2030 году увеличить их число до 27 тысяч.

В случае успешной реализации плана к 2030 году в стране появится не менее 39 тысяч новых рабочих мест. Кроме этого, он привлечет около 600 миллиардов рублей инвестиций от частных компаний и позволит пополнить бюджет более чем на 200 миллиардов рублей.