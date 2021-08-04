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Водителя уволили после отказа везти инвалида из списка Forbes

Елена Прошина
1 час назад

Транспортная компания из Санкт-Петербурга уволила водителя маршрутного такси, который отказался везти россиянина из списка Forbes с детским церебральным параличом. Об этом сообщил сам пострадавший программист Иван Бакаидов на своей странице во «ВКонтакте».

Водителя уволили после отказа везти инвалида из списка Forbes
Фото: InstagramInstagram

Об инциденте стало известно 4 августа. Проехав около 500 метров, водитель маршрутки остановился на светофоре, открыл дверь и попросил программиста выйти. Даже после того, как загорелся зеленый свет, водитель настаивал на своем и отказывался ехать дальше, пока инвалид не покинет местную маршрутку. Тогда к нему подошел мужчина с заднего сиденья и спросил у водителя, зачем он «пристал к инвалиду», и в грубой форме попросил его вернуться к работе.

Иван Бакаидов написал, что транспортная компания связалась с ним через мессенджер. Его заверили, что изучили все записи, связанные с инцидентом, а также допросили водителя маршрутки.

В итоге перед пострадавшим принесли извинения, а водителя уволили. Пострадавшему также назначили встречу с директором компании «для личных извинений и обсуждения сотрудничества».

Иван Бакаидов входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

Автоновости,Forbes,
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