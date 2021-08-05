Toyota снимет с конвейера флагманский седан

Компания Toyota пересмотрит модельную линейку в США: автопроизводитель принял решение снять с конвейера завода в Джорджтауне (штат Кентукки) флагманский седан Avalon. Модель не пользуется спросом у американцев, и в Toyota не видят смысла вкладывать средства и усилия в разработку обновления четырехдверки, которое было запланировано на будущий год. Впрочем, уход с рынка Avalon не означает отказ от седанов в принципе: в Toyota заверили, что не теряют веры в этот сегмент.

Фото: © wheelsage.org © wheelsage.org

Avalon выпускается уже на протяжении 28 лет, и за это время модель успела сменить пять поколений. Как сообщает Automotive News, 2022 год станет для флагманского седана последним: производство завершится к осени следующего года. Пока же седан сходит с конвейера американского завода Toyota в Кентукки, где также собирают Camry и Lexus ES.

Четырехдверка актуального, пятого поколения дебютировал в 2019 году, и на 2022 год был запланирован рестайлинг в середине жизненного цикла. Американцам доступны модификации с 3,5-литровым мотором V6, рядной «четверкой» объемом 2,5 литра и полным приводом, а также с гибридной силовой установкой на базе двигателя 2.5.

Toyota Avalon представлен в классе больших седанов и конкурирует на американском рынке с Nissan Maxima, Dodge Charger и Chrysler 300. В первой половине 2021 года в США реализовали 10 328 экземпляров Toyota Avilon, а за весь 2020 год —18 421 седан, что сравнимо с результатом Nissan Maxima и лишь ненамного меньше показателя Dodge Charger.