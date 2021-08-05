Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Toyota снимет с производства флагманский седан

Motor.ru
45 минут назад

Компания Toyota пересмотрит модельную линейку в США: автопроизводитель принял решение снять с конвейера завода в Джорджтауне (штат Кентукки) флагманский седан Avalon. Модель не пользуется спросом у американцев, и в Toyota не видят смысла вкладывать средства и усилия в разработку обновления четырехдверки, которое было запланировано на будущий год. Впрочем, уход с рынка Avalon не означает отказ от седанов в принципе: в Toyota заверили, что не теряют веры в этот сегмент.

Toyota снимет с конвейера флагманский седан
Фото: © wheelsage.org© wheelsage.org

Avalon выпускается уже на протяжении 28 лет, и за это время модель успела сменить пять поколений. Как сообщает Automotive News, 2022 год станет для флагманского седана последним: производство завершится к осени следующего года. Пока же седан сходит с конвейера американского завода Toyota в Кентукки, где также собирают Camry и Lexus ES.

Четырехдверка актуального, пятого поколения дебютировал в 2019 году, и на 2022 год был запланирован рестайлинг в середине жизненного цикла. Американцам доступны модификации с 3,5-литровым мотором V6, рядной «четверкой» объемом 2,5 литра и полным приводом, а также с гибридной силовой установкой на базе двигателя 2.5.

Toyota Avalon представлен в классе больших седанов и конкурирует на американском рынке с Nissan Maxima, Dodge Charger и Chrysler 300. В первой половине 2021 года в США реализовали 10 328 экземпляров Toyota Avilon, а за весь 2020 год —18 421 седан, что сравнимо с результатом Nissan Maxima и лишь ненамного меньше показателя Dodge Charger.

Этот сегмент рынка стремительно сокращается: до недавнего времени в него также входили Chevrolet Impala, Hyundai Azera, Kia Cadenza и Ford Taurus, но все эти модели были отправлены в отставку.

Автоновости,Hyundai Azera,Kia Cadenza,Toyota Avalon,Dodge Charger,Nissan Maxima,Ford Taurus,Chevrolet Impala,Lexus ES,Lexus,Dodge,Chrysler,Nissan,Hyundai,Chevrolet,Kia,Toyota,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители