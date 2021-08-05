Автосалон в Нью-Йорке не состоится из-за дельта-штамма COVID-19

Президент Нью-Йоркского автосалона Марк Шенберг выпустил заявление об отмене выставки, которая должна была состояться 20-29 августа. Это уже четвертый перенос мероприятия: после отмены весной 2020 года. Двери выставочного комплекса имени Джейкоба Джейвитса должны были открыться в конце лета, а потом и в начале осени, но в итоге выставку перенесли на конец лета 2021 года. Однако в США растет число случаев заражения дельта-штаммом коронавируса, так что организаторы решили не рисковать и отложили автосалон до весны 2022 года.

Фото: © autoshowny © autoshowny

В середине июля в США прошел Чикагский автосалон, однако большим количеством премьер выставка не блистала. Зато на моторшоу в Нью-Йорке ожидались сразу несколько значимых дебютов: Nissan и Subaru планировали представить спорктары Z и WRX, а Hyundai должна была показать Elantra N для американского рынка. С большой долей вероятности, новинки все равно рассекретят, но в онлайн-формате.

Ближайшим автомобильным салоном станет Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), который пройдет в Мюнхене с 7 по 12 сентября 2021 года. Ранее IAA проводился во Франкфурте, однако в 2019 году истек контракт Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и местного выставочного центра Messe Frankfurt, так что мероприятие решено было перенести в другой немецкий город — выбор пал на Мюнхен.

Уже известно, что Daimler готовит к автосалону восемь новинок, а концерн Stellantis, в который входят 14 марок, отказался от участия.

Также ранее были объявлены новые даты проведения Женевского автосалона: согласно планам, выставка пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года, а пресс-дни назначены на 17–18 февраля.