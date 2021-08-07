Maserati объявила сроки премьеры нового кроссовера

Итальянская компания Maserati впервые анонсировала выпуск новой модели Grecale ешё в сентябре прошлого года, пообещав показать кроссовер публике весной 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции дебют пришлось отложить на неопределённый срок, но теперь марка заявила, что премьера автомобиля состоится в ноябре. Точная дата и время проведения мероприятия пока не называются — очевидно, эти данные будут рассекречены ближе к осени.

Фото: Maserati Levante © Stellantis Maserati Levante © Stellantis

Grecale будет вторым вседорожником в модельной линейке Maserati — он позиционируется на ступеньку ниже Levante. У кроссоверов будет немало общего — судя по шпионским снимкам, новинка получит весьма похожие на старшую модель пропорции с длинным носом и выразительными задними крыльями, овальную радиаторную решётку с большим трезубцем посередине, а также четыре выхлопных патрубка в заднем бампере. Силовая установка пока остаётся загадкой.