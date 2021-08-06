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Илон Маск хотел выпустить Tesla Model Y без руля. Инженеры не позволили

Motor.ru
49 минут назад

Комакт-кросс Tesla Model Y, представленный в 2019 году, могли выпустить без рулевого колеса. Как сообщает Business Insider со ссылкой на книгу американского репортера Тима Хиггинса о Tesla, в процессе разработки возникли разногласия между директором компании Илоном Маском и инженерами под руководством Дага Филда. В результате модель все же получила руль, несмотря на замысел Маска, — но Филд лишился места в компании.

Инженеры не позволили Маску выпустить Tesla Model Y без руля
Фото: © Tesla© Tesla

Маск считал, что Model Y руль попросту не понадобится: модель будет оснащена полноценным автопилотом, который, по его прогнозу, должен был появиться к весне 2020 года. Инженеры компании во главе с Дагом Филдом мнение босса не разделяли. В результате они спроектировали салон за спиной Маска, все же добавив привычный руль.

Tesla Model Y

При этом Филд жаловался на желание Маска вмешиваться во все процессы разработки и контролировать все вплоть до мельчайших деталей. Споры между Филдом и Маском привели к тому, что в середине 2018 года главный инженер покинул свой пост.

Глава Tesla уверен, что благодаря развитию автономных систем руль станет не нужен, и сами клиенты попросят убрать его из салона. Однако для этого необходимый «переходный период» пользования роботакси, которые пока проходят испытания.

«Как только регуляторы позволят нам удалить руль, мы это сделаем», – сказал Маск еще в 2019 году.

На сегодняшний день продвинутая автономная система Tesla Full Self-Driving доступна только в бета-версии. Причем ее тестированием занимаются в том числе владельцы электрокаров, за что компания подвергается нападкам экспертов, опасающихся за безопасность как самих водителей, так и окружающих – ведь автопилот испытывают на обычных дорогах. Сам Маск признает, что технология далека от совершенства, и призывает «быть параноиками», готовыми к сбоям.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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