ГИБДД запустит систему «Паутина» по всей России

К концу этого года по всей России заработает система для поиска автомобилей при помощи камер, получившая название «Паутина». Новая система начала тестироваться еще раньше, но только в нескольких регионах.
Камеры будут сообщать о местоположении автомобиля. Если транспортное средство находится в угоне, его можно будет легко найти по камерам. Автомобиль с нужным номером проезжает под камерой – информация приходит в ГИБДД.
С запуском новой системы информацию можно будет получать в кратчайшие сроки без потребности отправлять запросы в каждый регион. Система сможет получать данные с любых камер, ведь все они будут объединены, вне зависимости от того, кому они принадлежат.
Данные будут приходить даже с камер, установленных на платных парковках. Поэтому даже тот автомобиль, который просто стоит на парковке, можно найти с помощью «Паутины».
Это поможет упростить поиски угнанных авто, отметили в ГИБДД. Угонщики не передвигаются на угнанном автомобиле по городу, чаще всего они прячутся. Помимо угнанных машин, «Паутина» сможет обнаруживать автомобили-двойники. Именно за счет доступа ко всем регионам можно будет находить одинаковые номера.