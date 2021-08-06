ГИБДД запустит систему «Паутина» по всей России

К концу этого года по всей России заработает система для поиска автомобилей при помощи камер, получившая название «Паутина». Новая система начала тестироваться еще раньше, но только в нескольких регионах.

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Камеры будут сообщать о местоположении автомобиля. Если транспортное средство находится в угоне, его можно будет легко найти по камерам. Автомобиль с нужным номером проезжает под камерой – информация приходит в ГИБДД.

С запуском новой системы информацию можно будет получать в кратчайшие сроки без потребности отправлять запросы в каждый регион. Система сможет получать данные с любых камер, ведь все они будут объединены, вне зависимости от того, кому они принадлежат.

Данные будут приходить даже с камер, установленных на платных парковках. Поэтому даже тот автомобиль, который просто стоит на парковке, можно найти с помощью «Паутины».