Кто изобрёл автомобильный обогреватель

Современное транспортное средство стало больше походить на автомобиль будущего, каким его видели в прошлом веке. Сейчас в машине применяются такие дополнения, которые ранее совсем не сочетались с автомобилестроением. Однако, есть и стандартные опции, без которых передвижение на транспорте просто невозможно. К таким можно отнести обогреватель или печку. Все мы пользуемся этим оборудованием в холодное время года, но мало кто знает, кем именно была изобретена автомобильная печка.

Фото: Car.ru Car.ru

Историю следует начать с 1893 г., когда обычная домохозяйка Маргарет Уилкокс задумалась о необычной идее. Она поняла, что можно направлять разогретые газы, которые проходили через раскалённый двигатель, в салон автомобиля. По нынешним меркам подобная затея была весьма опасной, но на заре автомобилестроения она оказалась настоящим открытием. Уже другой автор немного модифицировал идею, после чего она прожила до начала 20-го века.

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Конструкция, созданная двумя авторами, была не самой замысловатой. Из выхлопной трубы часть горячих газов направлялась в теплообменник-радиатор в салоне. Если водитель не нуждался в обогреве, нужно было просто закрыть клапан подачи газов. Теплообменник устанавливали на пол машины. Разумеется, что в стандартной комплектации подобное оборудование не предусматривалось. Но его можно было установить на любую машину с двигателем внутреннего сгорания.

Почему же устройство являлось опасным? Дело в том, что выхлопные газы могли попадать прямо в салон при нарушении герметичности. Регулировать температуру внутри автомобиля было сложно, так как она постоянно менялась. К тому же, нужно было периодически проводить прочистку, ведь выхлоп на старых автомобилях был более грязным. Ещё одна опасность – возможность возгорания деревянного кузова машины или других деталей, которые соприкасались с отопителем. Поэтому система не прижилась.

В 1925-м году произошло другое знаменательное событие, смысл которого могут оценить только современные автомобилисты. Именно тогда объем производства машин с закрытыми кузовами превысил производство открытых автомобилей. Более совершенная система отопления салона появилась в 1929-м году в автомобиле Ford Model A. Опция разрабатывалась индивидуально для этой модели и состояла из теплообменника и гибких трубок. В подкапотном пространстве устанавливался вентилятор, который нагнетал воздух для двигателя и попутно задувал воронку в трубки печки. Оттуда воздух шел в теплообменник, нагревался и проходил в салон. Регулировать такую систему уже тогда можно было привычными для нас заслонками.

В 1933-м году появилась более совершенная система, которая устанавливалась на Ford V8. Воздушный поток, который нагнетался в воронку, разделился на две части. Одна оставалась холодной, а другая проходила через трубчатый теплообменник в коллекторе. После этого оба потока направлялись в смесительную камеру. В результате из салона можно было регулировать состав воздушной смеси, передвигая заслонку.

Конструкторская мысль в те времена не стояла на месте. Примерно в тот же период компания Delco предлагала систему парового отопления для автомобилей. Такая опция применялась в большом количестве дешёвых европейских машин. Первый автомобиль, в котором отопитель появился в качестве встроенного элемента, – Nash. С 1938 г. все автомобили данной марки можно было заказать с отопителем салона жидкостного типа, который напоминал современное оборудование. Печка управлялась при помощи двух ручек на приборной панели. Водитель мог регулировать скорость работы вентилятора и клапан подачи антифриза.