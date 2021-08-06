Въехал в ресторан: блогеру-лихачу грозит до пяти лет

На YouTube появился видеоролик, в котором запечатлена очередная выходка блогера Михаила Литвина. На кадрах видно, как он за рулем желтого Volkswagen Beetle преднамеренно таранит витрину одного из московских ресторанов. Попутно хулиган сносит несколько столиков, так что посетители едва успевают увернуться от автомобиля. Затем блогер устраивает танцы на крыше этого же автомобиля посреди разгромленного заведения общепита. Комментируя свои действия нецензурной лексикой, Литвин на камеру сообщает, что приготовил деньги для владельцев заведения за испорченное имущество. Инцидент уже спровоцировал проверку правоохранительных органов, по их данным, место правонарушения - одна из точек общепита на Родчельской улице. Примечательно, что в отношение самого блогера уже вынесено решение суда о лишении водительского удостоверения. "Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором гражданин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана)", - говорится в сообщении пресс-службы столичной ГИБДД. Блогеру, въехавшему в ресторан на машине, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность, убежден адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. "Раз он уже был лишен прав, то, согласно ст.12.7 КоАП РФ, ему может грозить штраф в размере 30 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток. Кроме того, в этом ролике я вижу и состав уголовного преступления, а именно "Уничтожение чужого имущества". Тут, согласно ст. 167 УК РФ, уже речь может идти о лишении свободы на срок до пяти лет, поскольку деяние было совершенно общественно опасным способом", - объяснил в беседе с "Газетой.Ru" Сергей Радько. Такие выходки невозможно пресечь простыми штрафами, убежден автомобильный блогер, радиоведущий и публицист Сергей Стиллавин. "Просто так это уже не лечится. Если баланс прибыли в плюсе, то есть доходы от просмотра такого ролика выше, чем "накладные расходы" [штрафы, компенсация ущерба], такого человека не получится заставить изменить свое поведение. Для него просто не существует общепринятых норм: тут работает принцип "чем хуже, тем лучше". Необходимо законодательство, которое регулировало бы рецидивы антиобщественного поведения, переводя нынешние штрафы в область реального наказания в виде лишения свободы", - заявил "Газете.Ru" Стиллавин. Молодые блогеры, пытающиеся заработать на хайпе, "являются заложниками свих же дурацких выходок", поскольку ничего другого они делать просто не умеют, уверен собеседник. "Они уже не могут отступить назад, поскольку у них нет ничего за спиной. Это не блогер-журналист, блогер-профессор или блогер-артист. Это блогер на пустом месте, блогер-ноль", - резюмировал Стиллавин. Люди, подобные Литвину, делали и будут делать похожие ролики, поскольку на них есть спрос у публики, считает автор проекта "Лиса рулит" Елена Лисовская. Если бы люди осуждали или игнорировали такие ролики, не было бы и тех, для кого хайп - это основа творчества, уверена Лисовская. "Однако такие видео, к сожалению, набирают миллионы просмотров, а значит не Литвин, так кто-то другой будет делать такие вещи и в дальнейшем", - сожалеет собеседница. Михаил Литвин, имеющий около 3,3 млн подписчиков в Instagram и более 7,5 млн в YouTube, набрал популярность благодаря громким и порой противоправным выходкам. Первоначально его видео содержали достаточно безобидные провокации вроде обливания самого себя на морозе томатным соком. В дальнейшем он начал снимать ролики, на которых идет на конфликты с сотрудниками правоохранительных органов, грубо нарушает ПДД. Молодой человек неоднократно попадал в поле зрения полиции. Например, в 2018 году его задержали за перевозку в багажнике автомобиля окровавленной девушки. В январе этого года он специально устроил ДТП с автомобилем такси, а спустя месяц Литвин на спорткаре Porsche Taycan протаранил витрину автосалона, оправдав это тем, что якобы "перепутал педали". Весной этого года суд лишил 23-летнего Литвина водительского удостоверения на четыре месяца. Его признали виновным по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением". Суд установил, что Литвин 14 апреля двигался по Пресненской набережной навстречу основному потоку транспорта.