Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Глава Volkswagen пожаловался на отсутствие зарядок

Lenta.ru
1 час назад

Глава Volkswagen Group Герберт Дисс рассказал о неудачном опыте путешествия на электромобиле и пожаловался на отсутствие зарядок. Свою историю он опубликовал на сайте компании LinkedIn.

Глава Volkswagen пожаловался на отсутствие зарядок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сначала в LinkedIn появилось восторженное сообщение сотрудника Volkswagen Андреаса Гросса о семейной поездке на электромобиле ID 3 по Европе, во время которой он посетил озеро Гарда, Боденское озеро, Берлин и Базель. Он также поделился успешным опытом использования электрокара и впечатлениями о путешествии.

В комментарии к публикации пришел Дисс. Он порадовался за коллегу, но отметил отсутствие зарядных станций IONITY, часть которых принадлежит Volkswagen Group. Он заявил, что на пограничном перевале между Австрией и Италией установлено недостаточно пунктов для зарядки. Один из них, в итальянском городе Тренто, не только был сломан, но на нем также отсутствовал туалет и кофейный автомат. По словам Дисса, похожие проблемы существовали на той станции еще в прошлом году.

«IONITY — это что угодно, только не зарядка премиум-класса!» — констатировал руководитель.

В середине марта автоконцерн Volkswagen объявил о планах капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Компания готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

Автоновости,Volkswagen,Герберт Дисс,Андреас Гросс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители