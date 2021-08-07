Глава Volkswagen пожаловался на отсутствие зарядок

Глава Volkswagen Group Герберт Дисс рассказал о неудачном опыте путешествия на электромобиле и пожаловался на отсутствие зарядок. Свою историю он опубликовал на сайте компании LinkedIn.

Сначала в LinkedIn появилось восторженное сообщение сотрудника Volkswagen Андреаса Гросса о семейной поездке на электромобиле ID 3 по Европе, во время которой он посетил озеро Гарда, Боденское озеро, Берлин и Базель. Он также поделился успешным опытом использования электрокара и впечатлениями о путешествии.

В комментарии к публикации пришел Дисс. Он порадовался за коллегу, но отметил отсутствие зарядных станций IONITY, часть которых принадлежит Volkswagen Group. Он заявил, что на пограничном перевале между Австрией и Италией установлено недостаточно пунктов для зарядки. Один из них, в итальянском городе Тренто, не только был сломан, но на нем также отсутствовал туалет и кофейный автомат. По словам Дисса, похожие проблемы существовали на той станции еще в прошлом году.

«IONITY — это что угодно, только не зарядка премиум-класса!» — констатировал руководитель.