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У водителей такси и каршеринга планируют собирать биометрию

Ura.Ru
2 часа назад

С 1 января у водителей такси и машин в каршеринге могут начать собирать биометрические данные для их идентификации. Соответствующий законопроект от Минцифры опубликован на портале нормативно-правовых актов.

У водителей такси и каршеринга начнут собирать биометрию
Фото: ТАССТАСС

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации < > биометрических персональных данных < > являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в < > аренду < > (каршеринг)», — указано в документе.

Единая биометрическая система в России действует с 2018 года. Ранее российский министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что биометрическую систему идентификации пассажиров планируется ввести в самолетах, поездах и общественном транспорте к 2024 году.

Автоновости,Виталий Савельев,
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