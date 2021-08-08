У водителей такси и каршеринга начнут собирать биометрию

С 1 января у водителей такси и машин в каршеринге могут начать собирать биометрические данные для их идентификации. Соответствующий законопроект от Минцифры опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации < > биометрических персональных данных < > являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в < > аренду < > (каршеринг)», — указано в документе.
Единая биометрическая система в России действует с 2018 года. Ранее российский министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что биометрическую систему идентификации пассажиров планируется ввести в самолетах, поездах и общественном транспорте к 2024 году.