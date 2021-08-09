Выход электропикапа Tesla сорвали

Релиз пикапа Tesla Cybertrack состоится не раньше 2022 года. Об этом сообщает Electrek.

Tesla фактически подтвердили факт срыва производства на странице предзаказа электрического пикапа. При попытке оформления заказа на модель сайт выводит сообщение о том, что конфигурацию Cybertrack можно будет завершить к 2022 году, когда начнется производство. Судя по всему, будет задержан выход электрокара как с одним, двумя, так и с тремя моторами.

Журналисты отметили, что Tesla впервые официально подтверждает факт задержки автомобиля. В январе руководитель Tesla Илон Маск говорил о том, что производство электокара может быть сопряжено с трудностями. В частности, сборка стального кузова пикапа требует новых производственных процессов.

Анонс Tesla Cybertrack состоялся в ноябре 2019 года. Внедорожный пикап имеет полный привод, запас хода до 500 километров, заявленная грузоподъемность составляет 1,6 тонн. В серии доступны версии с одним, двумя или тремя электромоторами.