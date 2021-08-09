Выход электропикапа Tesla сорвали

Tesla фактически подтвердили факт срыва производства на странице предзаказа электрического пикапа. При попытке оформления заказа на модель сайт выводит сообщение о том, что конфигурацию Cybertrack можно будет завершить к 2022 году, когда начнется производство. Судя по всему, будет задержан выход электрокара как с одним, двумя, так и с тремя моторами.
Журналисты отметили, что Tesla впервые официально подтверждает факт задержки автомобиля. В январе руководитель Tesla Илон Маск говорил о том, что производство электокара может быть сопряжено с трудностями. В частности, сборка стального кузова пикапа требует новых производственных процессов.
Анонс Tesla Cybertrack состоялся в ноябре 2019 года. Внедорожный пикап имеет полный привод, запас хода до 500 километров, заявленная грузоподъемность составляет 1,6 тонн. В серии доступны версии с одним, двумя или тремя электромоторами.
В конце июля стало известно, что выход грузовика Tesla Semi задержится до 2022 года. Срыв старта производства грузовика на электрической тяге связан с проблемами с цепочкой поставок и ограниченной доступностью аккумуляторных элементов. Анонс Semi состоялся в 2017 году.