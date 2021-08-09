Россиянам дали советы для экономии на бензине

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин дал советы россиянам, как сэкономить на бензине. За пандемию коронавируса спрос на топливо вырос, повысились и цены по всему миру, в том числе в России, передает радио Sputnik.

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«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим», — рассказал эксперт.

Шапарин добавил, что через некоторое время установка газовой системы на машине окупается. Он также дал совет для тех, кто решил продолжить пользоваться бензином. В этом случае специалист порекомендовал сменить манеру вождения и напомнил, что резкие торможения и набор скорости серьезно увеличивают расход топлива. Он отметил, что на трассе следует соблюдать оптимальный скоростной режим – не выше 120 километров в час при разрешенных 130.

Шапарин заключил, что нарушение скоростных ограничений не только представляет опасность, но и не дает существенной экономии времени. Он добавил, что водитель на скорости 160 километров в час всегда остановится на заправке, и следующий с разрешенной скоростью автомобилист его обгонит.