Петербургский завод Toyota возобновил работу после летних каникул

Петербургский завод Toyota сегодня возобновил производство автомобилей после корпоративного летнего отпуска, который проходил с 26 июля по 8 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что предприятие будет работать в прежнем, двухсменном режиме.

Фото: Тойота Мотор Тойота Мотор

По итогам первого полугодия 2021 года петербургский завод Toyota выпустил 39541 автомобиль, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в «Тойота Мотор», положительный результат связан как с динамикой потребительского спроса в текущем году, так и отсутствием производства в апреле 2020 года из-за пандемии.