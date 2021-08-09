Tesla проведет День искусственного интеллекта

Автопроизводитель Tesla запланирован мероприятие на 19 августа - День искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания начала рассылать приглашения.

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День искусственного интеллекта может стать продолжением Дня автономии, так как сейчас именно автономия является главным девизом компании Tesla.

Генеральный директор компании Tesla, Илон Маск, поставил амбициозную задачу - достичь полной автономии к концу 2021 года. Однако в Loup Funds заявляют, что 2025 год станет первым, когда применят автономии четвертого уровня.

Компания Tesla активно демонстрирует примеры использования искусственного интеллекта за пределами собственного автопарка. Такой подход к производству перекликается с отчетом компании за второй квартал. В нем представители сообщили, что скоро о компании Tesla начнут думать, как о предприятии, которое занимается робототехникой с применением искусственного интеллекта.