Tesla проведет День искусственного интеллекта

Автопроизводитель Tesla запланирован мероприятие на 19 августа - День искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания начала рассылать приглашения.
День искусственного интеллекта может стать продолжением Дня автономии, так как сейчас именно автономия является главным девизом компании Tesla.
Генеральный директор компании Tesla, Илон Маск, поставил амбициозную задачу - достичь полной автономии к концу 2021 года. Однако в Loup Funds заявляют, что 2025 год станет первым, когда применят автономии четвертого уровня.
Компания Tesla активно демонстрирует примеры использования искусственного интеллекта за пределами собственного автопарка. Такой подход к производству перекликается с отчетом компании за второй квартал. В нем представители сообщили, что скоро о компании Tesla начнут думать, как о предприятии, которое занимается робототехникой с применением искусственного интеллекта.
В Loup Funds полагают, что уже к 2031 году FSD принесет до 159 млрд долларов дохода. Операционная прибыль может достичь отметки 102 млрд долларов.