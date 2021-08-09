Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

КамАЗ временно приостановил производство грузовиков

Москва24
1 час назад

Предприятие КамАЗ временно приостановило выпуск грузовых автомобилей в период с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

КамАЗ временно приостановил производство грузовиков
Фото: ТАССТАСС

Как объяснил источник, до 22 августа работать прекратили сборочные и некоторые вспомогательные производства, тогда как заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения компании продолжают работать.

14 июля "АвтоВАЗ" на сутки приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо. Это было связано с недостатком электронных компонентов Bosh. Позже ситуация повторилась 16 июля: тогда был приостановлен выпуск автомобилей Lada Granta и Niva.

Ранее в Москве Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. На предприятии, в частности, будет реализовываться один из важнейших этапов сборки электробуса – установка программного обеспечения, управляющего его узлами и агрегатами.

По словам мэра, производство электробусов на территории столицы позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта, а также сэкономить на логистике. Все это снизит стоимость их эксплуатации.

Автоновости,Renault Logan,Lada Largus,Lada Granta,Lada XRAY,Renault,Lada,Сергей Собянин,Камаз,Автоваз,Renault,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители