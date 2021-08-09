КамАЗ временно приостановил производство грузовиков

Предприятие КамАЗ временно приостановило выпуск грузовых автомобилей в период с 9 по 22 августа из-за планового корпоративного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

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Как объяснил источник, до 22 августа работать прекратили сборочные и некоторые вспомогательные производства, тогда как заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения компании продолжают работать.

14 июля "АвтоВАЗ" на сутки приостановил производство на первой линии, где собирают модели Lada Xray, Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sanderо. Это было связано с недостатком электронных компонентов Bosh. Позже ситуация повторилась 16 июля: тогда был приостановлен выпуск автомобилей Lada Granta и Niva.

Ранее в Москве Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. На предприятии, в частности, будет реализовываться один из важнейших этапов сборки электробуса – установка программного обеспечения, управляющего его узлами и агрегатами.