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В Москве начали по-новому регулировать движение на дорогах

Мослентаиещё 1
26 минут назад

Правила дорожного движения в Москве начали регулировать по-новому — в столице оборудовали первые модульные островки безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве начали по-новому регулировать ПДД
Фото: dor.expertdor.expert

Первый подобный островок в городе появился на улице Бутырская, 46 в воскресенье, 8 августа. Отмечается, что на этом пешеходном переходе часто происходят аварии. Местные власти надеются, что модульный островок безопасности поможет их сократить.

Новые модульные островки безопасности состоят из термопластика. Это упрощает возведение конструкции, так как благодаря легкости работы с данным материалом установка занимает не более часа. В пресс-службе пояснили, что возводить их легче, чем островки из камня, также они надежнее, чем в разметке.

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Конструкции способствуют успокоению трафика. Они сужают проезжую часть, что вынуждает водителей снижать скорость на дорогах и быть более внимательными. Это помогает избежать аварий и сохранить здоровье остальных горожан: пешеходов, велосипедистов, родителей с колясками и других участников дорожного движения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу на участке Юго-Восточной хорды. Отмечается, что это ключевой объект будущей трассы. Ее строительство на данный момент завершено на 40 процентов. По словам градоначальника, магистраль соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов.

Автоновости,Сергей Собянин,
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