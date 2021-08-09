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Камеры начали штрафовать россиян за выключенные фары, но пока только в одном городе

Motor.ru
3 часа назад

ГИБДД начала штрафовать за невключенные фары с помощью дорожных камер. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на УМВД России, с начала июля в стране было вынесено более семи тысяч таких штрафов, выявленных комплексами типа «Азимут-3» и автоматически обработанных нейросетью. Все они предназначались водителям из Нижнего Новгорода, хотя ранее в Госавтоинспекции заявляли, что пока нарушение не планируют фиксировать, используя камеры.

Камеры начали штрафовать за выключенные фары. Пока только в одном городе
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

С 1 июля в Нижнем Новгороде было вынесено более 7,3 тысячи штрафов за нарушение правил пользования фарами днем. Они были выявлены единственной камерой «Азимут-3», однако местные власти уже прорабатывают возможность распространить практику на другие камеры города.

Ранее сообщалось, что уже осенью россиян начнут штрафовать за «темную» езду с помощью камер. МВД России опровергло эту информацию, заявив, что подобной «правоприменительной практикой» не занимается. Однако в конце июня стало известно о первых штрафах с камер за нарушение: на них начали жаловаться в соцсетях нижегородцы.

По словам представителя компании-изготовителя устройств «Азимут-3», данные камеры применяются не только в Нижегородской области. Они имеются в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях, а также в других регионах, и могут начать выносить аналогичные штрафы с разрешения местного УГИБДД.

За выключенные в дневное время световые приборы наказывают по ст. 12.20 КоАП штрафом в размере 500 рублей. Согласно статье, ночью водители обязаны включать ближний свет, а днем – ближний свет либо дневные ходовые огни.

Камеры «научились» распознавать выключенные фары еще пять лет назад, рассказали в ассоциации ОКО, объединяющей производителей фиксирующих устройств. Камера «видит» госзнак, а нейросеть выявляет наличие контрастных областей по бокам от него, после чего отправляет результаты в ГИБДД. При этом данная функция работает точнее, чем, к примеру, выявление непристегнутого ремня, утверждают в ОКО.

Автоновости,ГИБДД,МВД,
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