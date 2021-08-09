В России появится два новых крутых китайца в 2021 году

Китайская компания CheryExeed анонсировала появление двух новых кроссоверов на российском авторынке до конца 2021 года. Речь идет о большом семиместном вседорожнике VX и компактном LX. Сегодня единственной моделью производителя в России является TXL, продажи которого начались осенью 2020 года. Стоимость трехрядного премиального «паркетника» начинается от 2 349 900 рублей, а в период с января по июль дилеры марки реализовали 1620 машин.
Флагманский VX построен на модульной платформе M3X, разработанной при участии специалистов немецкой компании Benteler. Его габаритная длина составляет 4970 мм, ширина 1940 мм, высота — 1788 мм, размер колесной базы равен 2900 мм. Это на 95 мм длиннее, 55 мм шире и 82 мм выше вседорожного TXL, расстояние между ступицами больше на 100 мм.
Угол въезда автомобиля равен 18 градусов, съезда — 20 градусов, а в багажное отделение поместится 520 литров груза.
На китайском рынке новинка оснащается 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 197 л. с. или 254-сильным двухлитровым агрегатом. Сочетаются с ними семиступенчатый «робот», передний или полный привод.
По предварительным данным, в перечне опций появится 2,3-дюймовая цифровая панель приборов и тачскрин мультимедиа того же размера.
Небольшой LX займет место базовой модели бренда на российском рынке, а в его основу легла архитектура T1X. Он на 242 мм короче нынешнего флагмана марки (4533 мм), на 37 мм уже (1848 мм) и на 16 мм ниже (1690 мм). Размер колесной базы — 2650 мм, что на 150 мм меньше, чем у TXL. Его дорожный просвет составляет 185 мм, угол въезда равен 18,8 градусов, съезда — 21,6 градусов.
Ожидается, что под капотом кроссовера разместится полуторалитровый турбомотор, выдающий 150 или 197 сил. Вместе с ним будут трудиться семидиапазонная роботизированная коробка передач или вариатор, а также передний привод.