В России появится два новых крутых китайца в 2021 году

Китайская компания CheryExeed анонсировала появление двух новых кроссоверов на российском авторынке до конца 2021 года. Речь идет о большом семиместном вседорожнике VX и компактном LX. Сегодня единственной моделью производителя в России является TXL, продажи которого начались осенью 2020 года. Стоимость трехрядного премиального «паркетника» начинается от 2 349 900 рублей, а в период с января по июль дилеры марки реализовали 1620 машин.

Фото: CheryExeed CheryExeed

Флагманский VX построен на модульной платформе M3X, разработанной при участии специалистов немецкой компании Benteler. Его габаритная длина составляет 4970 мм, ширина 1940 мм, высота — 1788 мм, размер колесной базы равен 2900 мм. Это на 95 мм длиннее, 55 мм шире и 82 мм выше вседорожного TXL, расстояние между ступицами больше на 100 мм.

Угол въезда автомобиля равен 18 градусов, съезда — 20 градусов, а в багажное отделение поместится 520 литров груза.

На китайском рынке новинка оснащается 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 197 л. с. или 254-сильным двухлитровым агрегатом. Сочетаются с ними семиступенчатый «робот», передний или полный привод.

По предварительным данным, в перечне опций появится 2,3-дюймовая цифровая панель приборов и тачскрин мультимедиа того же размера.

Небольшой LX займет место базовой модели бренда на российском рынке, а в его основу легла архитектура T1X. Он на 242 мм короче нынешнего флагмана марки (4533 мм), на 37 мм уже (1848 мм) и на 16 мм ниже (1690 мм). Размер колесной базы — 2650 мм, что на 150 мм меньше, чем у TXL. Его дорожный просвет составляет 185 мм, угол въезда равен 18,8 градусов, съезда — 21,6 градусов.