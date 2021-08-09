Кроссовер Renault Duster третьего поколения выйдет в 2024 году

Официальная презентация транспортного средства состоится в 2024 году. Эксперты напомнили, что готовящаяся модель является третьей генерацией автомобиля. Вместе с тем производитель пока не называет окончательные сроки появления паркетника Duster.

Как и прежде, французские инженеры выполнили модель на платформе CMF-B. За счет такого решения кроссовер сохранит высокий уровень безопасности, а также позволит получить удовольствие от качественного управления. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что модернизированный паркетник Duster будет оснащаться гибридной силовой установкой, однако ее характеристики не объявлены.