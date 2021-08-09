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Компания BMW повысит цены на свои автомобили в России с 1 сентября 2021 года

Car.ru
1 час назад

Автомобильная компания BMW сообщила о повышении розничных цен на свои автомобили в России с 1 сентября 2021 года. Все машины баварской марки подорожают в среднем на 1,8%, а исключение составят уже подтвержденные заказы на импортируемые машины сентябрьского производства.

BMW повысит цены на свои автомобили в России
Фото: Car.ruCar.ru

В пресс-службе BMW отметили, что вместе с изменением цен будут скорректированы доступные линии исполнения и состав оснащения некоторых моделей.

Теперь модели марки будут продаваться с ценниками:
  • BMW 2 серии Gran Coupe — от 2 880 000 рублей.
  • BMW 2 cерии Coupe — от 3 370 000 рублей.
  • BMW 3 серии — от 3 230 000 рублей.
  • BMW 4 серии Coupe — от 3 650 000 рублей.
  • BMW 4 серии Cabrio — от 4 210 000 рублей.
  • BMW 4 серии Gran Coupe — от 3 730 000 рублей.
  • BMW 5 серии — от 4 200 000 рублей.
  • BMW 6 серии GT — от 4 990 000 рублей.
  • BMW 7 серии — 6 980 000 рублей.
  • BMW 7 серии Long — от 9 300 000 рублей.
  • BMW 8 серии Coupe — от 7 690 000 рублей.
  • BMW 8 серии Cabrio — от 8 630 000 рублей.
  • BMW 8 серии Gran Coupe — от 7 360 000 рублей.
  • BMW X1 — от 2 520 000 рублей.
  • BMW X2 — от 2 680 000 рублей.
  • BMW X3 — от 4 420 000 рублей.
  • BMW X4 — от 4 750 000 рублей.
  • BMW X5 — от 5 900 000 рублей.
  • BMW Х6 — от 6 950 000 рублей.
  • BMW X7 — от 7 560 000 рублей.
  • BMW Z4 Roadster — от 4 200 000 рублей.
  • BMW M3 Competition — от 7 370 000 рублей.
  • BMW M4 Сompetition Coupe — от 7 470 000 рублей.
  • BMW M5 — от 9 600 000 рублей.
  • BMW M8 Coupe — от 11 920 000 рублей.
  • BMW M8 Cabrio — от 12 900 000 рублей.
  • BMW M8 Gran Coupe — от 11 330 000 рублей.
  • BMW X5 M — от 10 790 000 рублей.
  • BMW X6 M — от 11 080 000 рублей

Не затронет подорожание в этот раз лишь подтвержденные клиентские заказы на импортируемые машины сентябрьского производства. Исключение — кроссоверы X5 и X6, стоимость которых вырастет даже на этапе поставки.

Автоновости,BMW,
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