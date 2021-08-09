Самый доступный кроссовер Geely покидает российский рынок

Известный бренд Geely объявил об уходе с рынка России своего самого бюджетного кроссовера Geely Emgrand X7.

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Причина данного решения состоит в низком уровне спроса, который не позволил продолжить поставки автомобиля на отечественный рынок. Приобрести модель Emgrand X7 можно было по цене от 1,4 млн рублей в базовой комплектации, однако для россиян были предложены четыре различные версии автомобиля. Уже к весне сократили линейку модификаций до двух.

Также известно, что дилеры китайской компании уже распродали все доступные экземпляры кроссовера Emgrand X7, тогда как последующий завоз техники не планируется. В свою очередь, китайский бренд Geely в наступившем году уже сокращал модельный ряд для РФ, тем самым лишив Россию модели GS.