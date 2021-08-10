Для всех автомобилей внедрят "карты спасения"

"Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи", - отмечается в сообщении. Кроме того, активная эксплуатация на дорогах электротранспорта ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети электромобилей, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания. "Поэтому спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" - временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - уточнили во ВНИИ ГОЧС.