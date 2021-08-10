Минтранс проконтролирует усталость водителей за рулем

В России собираются контролировать засыпающих за рулем водителей грузовиков, автобусов и такси с помощью систем, которые способны по зрачку или частоте пульса определять степень усталости человека. Соответствующий законопроект разработал Минтранс.

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Согласно документу, Минтранс предложил увеличить предельное время работы за рулем для водителей грузовика, автобуса и такси при наличии «аппаратно-программного средства, обеспечивающего контроль и поддержание состояния работоспособности», передает «Коммерсант». Планируется установить в кабине водителя системы, которые с помощью лазерных датчиков будут определять уровень усталости водителей.

Сейчас управлять автомобилем можно не более десяти часов. Нарушителей наказывают штрафом до 2,5 тысяч рублей. Новые правила позволят находится за рулем более 10—12 часов при условии, что в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Если система зафиксирует, что водитель устал, он должен будет остановится и поспать.

Ранее Минздрав РФ подготовил и направил в правительство законопроект, разрешающий дистанционно осуществлять медосмотры и отслеживать состояние водителей такси, автобусов и грузовиков. Также сообщалось, что Минтранс РФ планирует ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на техосмотре для борьбы с поддельными дорожными картами. При этом президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО, напоминает RT.