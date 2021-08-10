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В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

RT на русскомиещё 6
30 минут назад

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли более 16 тыс. человек, а более 180 тыс. получили травмы.

Водители в России начали получать новые штрафы

При этом, добавил Сухарев, количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году составило 167 млн, что на 15% больше, чем в 2019 году.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — говорится в обращении.

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