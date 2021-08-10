Китай остался без новых Tesla

Китай остался без новых автомобилей Tesla после того, как поставки в июле рухнули на 69 процентов по сравнению с июнем, пишет Bloomberg.

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В июле с завода Tesla в Шанхае на китайский рынок поставлено 8,6 тысячи автомобилей, что гораздо меньше июньских показателей — 28,1 тысячи штук. Эксперты считают, что спад произошел по нескольким причинам, в том числе из-за отзыва в Китае почти 300 тысяч автомобилей в конце июня. Это произошло из-за проблем в системе круиз-контроля — водители могли случайно активировать данную опцию во время резких маневров или при использовании рычага коробки передач, что грозило резким увеличением скорости. Несмотря на то, что клиентам нужно было в основном лишь обновить программное обеспечение и не посещать автосервис, эта история негативно повлияла на имидж компании.

Кроме того, в апреле пользователи китайских соцсетей активно обсуждали случай на Шанхайском автомобильном салоне, когда местная женщина забралась на машину Tesla и устроила акцию протеста. Она обвинила автопроизводителя в том, что ее родители попали в аварию из-за неисправности тормозной системы. В компании указали, что попавший в ДТП автомобиль превысил скорость, но под давлением общественности все же извинились перед женщиной.

Также в последнее время на китайском рынке усиливается конкуренция среди производителей электромобилей. В конце июля стало известно о планах производителя электромобилей Li Aut привлечь 1,5 миллиарда долларов на продаже 100 миллионов акций в Гонконге.