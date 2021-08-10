Российский Toyota Land Cruiser 300 обзавелся дизелем и подешевел

Российский офис Toyota объявил о старте приема заказов на новый Land Cruiser 300 с дизельным мотором. V-образный шестицилиндровый двигатель объемом 3,3 литра развивает 299 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, потребляя 8,9 литра «тяжелого» топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. Мотор доступен во всех трех комплектациях по цене от 5 557 000 рублей. Для сравнения, за Land Cruiser с бензиновым агрегатом просят как минимум 5 613 000 рублей.

Фото: © Toyota © Toyota

Дизель 3.3 разгоняет Land Cruiser 300 с места до первой «сотни» за 6,9 секунды – на 0,1 секунды медленнее, чем бензиновый мотор 3.5. Пару ему составляет та же 10-диапазонная автоматическая трансмиссия, привод только полный.

В Toyota подчеркивают, что по сравнению с прежним 4,5-литровым дизельным V8 характеристики удалось улучшить: новый мотор выдает на 50 сил и 50 Нм больше, а на ускорение с места до 100 километров в час теперь уходит на 1,7 секунды меньше. Расход топлива в среднем сократился на 1,3 литра.

Повысить эффективность удалось за счет низкой массы, легкого коленвала из высокоуглеродистой стали, выпускного коллектору в головке блока цилиндров, а также двух турбин последовательного наддува. Одна из них работает в зоне низких оборотов, а вторая подключается при 3600 оборотах в минуту, поддерживая тягу при резком разгоне и на высоких скоростях.

Дизельный V6 получил систему подачи топлива Common Rail с электронным управлением форсунками, способствующими снижению шумов. Кроме этого, звукоизоляцию улучшили с помощью меняющих упругость опор двигателя, а также шумопоглощающего покрытия со стороны моторного отсека и перегородок.