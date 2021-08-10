Объявлена дата дебюта конкурента «ГАЗели» от КамАЗа

Один из официальных дилеров КамАЗа раскрыл в Instagram дату премьеры новой модели «Компас», которую прочат в конкуренты «ГАЗели-NN»: новинку представят в рамках выставки Comtrans-2021, она пройдет в Москве 7-11 сентября. Впрочем, дизайн модели рассекретили еще в начале лета, когда рабочий прототип «Компаса» показали премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в Набережные Челны, где расположен завод КамАЗа. Известно, что в основу грузовика легла платформа собственной разработки, а кабину с некоторыми доработками позаимствовали у китайского JAC.

Первый образец малотоннажного «Компаса» разработали в НТЦ КамАЗа: это был грузовик с бортовой платформой и двухосным шасси. Тогда же подтвердили выпуск четырех модификаций полной массой три с половиной, пять, восемь и 12 тонн. Причем для управления «младшей» версией достаточно будет прав категории В, так что именно она станет прямым конкурентом «ГАЗели-NN».

Что касается других вариантов, то «средние» «Компасы» бросят вызов «Валдаю-NEXT», а самые выносливые модификации заменят КамАЗ «Тулпар» и поборются с «ГАЗоном-NEXT».

Технических подробностей пока нет, однако, по неофициальным данным, все «Компасы» будут оснащаться дизельными моторами Cummins, которые будут сочетаться с механической коробкой передач.