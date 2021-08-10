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BMW отзывает 50 тысяч автомобилей

Car.ru
4 часа назад

Растущее количество претензий по гарантии в отношении повреждения масляного/вакуумного насоса вызывало небольшое беспокойство для североамериканского отделения BMW еще в начале года. Автопроизводитель рассмотрел претензии и пришел к выводу, что виновником может быть программное обеспечение для управления двигателем.

BMW отзывает 50 тысяч автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

BMW сообщает, что определенные параметры насоса в сочетании с некоторыми условиями эксплуатации, вызывают кратковременное обратное вращение коленчатого вала, тем самым повреждая масляный/вакуумный насос. Он, в свою очередь, создает вакуум для помощи при торможении.

В то же время разработчики указывают, что условия эксплуатации включают «необычные условия запуска двигателя, вызванные оператором транспортного средства», как бы перекладывая ответственность на автомобилистов.

Уже известно как минимум о 29 претензиях по гарантии и четырех полевых отчетах. Исправление, как и ожидалось, представляет собой перепрошивку программного обеспечения.

Уполномоченные продавцы уже были проинформированы об отзыве, но владельцам придется подождать до 1 октября, чтобы получить уведомление по почте.

Согласно документам, поданным в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, в США были отозваны 50 024 автомобиля. Список охватывает модели с 2019 по 2021 год, такие как M340i, M340i xDrive, 540i, 540i xDrive, X3 M40i, X4 M40i, 745Le xDrive и Z4 M40i. Supra также пострадала, потому что Toyota разработала купе на шасси BMW. Двигатель и электроника тоже немецкие.

Автоновости,Toyota,BMW,
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