BMW отзывает 50 тысяч автомобилей

Растущее количество претензий по гарантии в отношении повреждения масляного/вакуумного насоса вызывало небольшое беспокойство для североамериканского отделения BMW еще в начале года. Автопроизводитель рассмотрел претензии и пришел к выводу, что виновником может быть программное обеспечение для управления двигателем.

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BMW сообщает, что определенные параметры насоса в сочетании с некоторыми условиями эксплуатации, вызывают кратковременное обратное вращение коленчатого вала, тем самым повреждая масляный/вакуумный насос. Он, в свою очередь, создает вакуум для помощи при торможении.

В то же время разработчики указывают, что условия эксплуатации включают «необычные условия запуска двигателя, вызванные оператором транспортного средства», как бы перекладывая ответственность на автомобилистов.

Уже известно как минимум о 29 претензиях по гарантии и четырех полевых отчетах. Исправление, как и ожидалось, представляет собой перепрошивку программного обеспечения.

Уполномоченные продавцы уже были проинформированы об отзыве, но владельцам придется подождать до 1 октября, чтобы получить уведомление по почте.