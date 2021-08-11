Первые Tesla Model Y китайской сборки привезли в Европу

Первые экземпляры кроссовера Tesla Model Y добрались до Европы, сообщил представитель немецкого подразделения производителя электрокаров на сайте LinkedIn. Согласно официальной информации, европейские покупатели, заказавшие Model Y в начале июля, начнут получать машины в сентябре, но сообщается, что доставку могут ускорить. В любом случае модель выйдет на рынок с опозданием из-за сложностей со строительством фабрики в окрестностях Берлина.

Фото: © Tesla © Tesla

Изначально Tesla планировала начать европейские поставки Model Y как только будет запущена Gigafactory Berlin-Brandenburg, или «Гигафабрика 4» в Германии, – сборку компакт-кросса собираются начать там. Однако стройка первого завода Tesla в Европе затянулась: компания столкнулась со множеством проблем, связанных с претензиями экоактивистов, которые пытались запретить вырубку леса, а в мае подожгли строительную площадку.

В итоге Tesla решила не терять время и импортировать Model Y из Китая. На сайте американской марки все еще значится старт продаж в сентябре, однако о том, что срок могут сдвинуть на август, говорят европейские СМИ, ранний ввоз первой партии, а также закрытая премьера для прессы в Берлине, запланированная на 19 августа. Кроме этого, один из клиентов заявил, что уже проинформирован о дате доставки своего кроссовера — это 26 августа.