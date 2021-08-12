Россиян оставят без субсидий на покупку электрокаров

Российское правительство не собирается стимулировать покупку электрических автомобилей при помощи субсидий. Как сообщает «Коммерсантъ», в федеральном проекте «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», прописанном до 2024 года, не предусмотрена госпомощь гражданам, решившим «пересесть» на экологичный транспорт. Все средства будут направлены на развитие новой отрасли: постройку зарядных станций, а также разработку самих электрокаров, которые в России серийно пока не выпускают.

Из проекта следует, что до 2024 года будет потрачено 121,2 миллиарда рублей, а до 2030 года – 591,2 миллиарда. Причем сумма сократилась более чем на треть: ранее планировалось заложить 203,2 миллиарда и 803,7 миллиарда рублей соответственно. Несмотря на это, в программу внесли новый вид транспорта – машины на водородных топливных элементах, которые по плану начнут производить в России в 2024 году.

На софинансирование трат на постройку «быстрых» зарядок уйдет 8,1 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда потратят на испытательную базу для проектирования электромобилей. Порядка 38 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния направят на производство комплектующих для электрокаров и водородомобилей.

На льготы для россиян денег пока не предусмотрено, однако их все же могут ввести в будущем. Средства – около 14,9 миллиарда до 2024 года – планируют получить за счет повышения утильсбора и возврата пошлин на ввоз электрокаров. В мае стало известно, что Россия отказалась продлевать введенные в 2020 году нулевые пошлины за импорт электромобилей. С 2022 года ее размер составит 15 процентов от таможенной стоимости машины.