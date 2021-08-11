Toyota предложила фермерам покупать автомобили за кукурузу

Бразильское подразделение Toyota запустило необычную акцию под названием Toyota Barter, которая позволит местным жителям обменить свой урожай на новые автомобили. Официальные дилеры будут оценивать культуры по рыночной стоимости, после чего примут их в качестве оплаты. По мнению представителей бренда, подобный бартер позволит сделать автомобили доступными для большинства клиентов из агросферы в девяти бразильских штатах.

Программу Toyota Barter впервые представили в 2019 году. Тогда пилотный проект действовал лишь в одном бразильском штате, жители которого могли приобретать автомобили японской марки за выращенные культуры. По словам представителей компании, 16 процентов продаж в Бразилии уже приходится на клиентов из агробизнеса. Поэтому автопроизводитель принял решение расширить необычный сервис на девять регионов по всей стране.

Бразильские фермеры смогут оплатить автомобили сельскохозяйственными культурами, выращенными на собственной земле. В качестве «оплаты» дилеры будут принимать кукурузу, сою, зерно или бобовые. При покупке машины клиенту необходимо будет предоставить урожай, а дилерам — оценить его по рыночной цене. При этом количество необходимой продукции для приобретения автомобиля в компании пока не уточняют.

За сельскохозяйственные культуры можно будет приобрести пикап Hilux, внедорожник Fortuner и кроссовер Corolla Cross. Toyota проводит необычную акцию при поддержке местной фирмы NovaAgri, которая управляет зерновыми складами, железнодорожными перевозками и экспортными терминалами в центральной и северо-восточной Бразилии.