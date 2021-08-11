Самые рентабельные трехлетние авто в России

Аналитические компании, проанализировав данные за 2020 год, составили рейтинг автомобилей, которые продадутся быстрее всего.

В выборке оказались 35 марок, представленные 153 моделями, продававшимися на автомобильном российском рынке новых машин официальными дилерами. Авто были разделены по сегментам – массовый и премиальный, а также на группы, что зависело от класса.

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Лидеры продаж. В массовом сегменте наибольшую ликвидность продемонстрировал автомобиль Hyundai Creta. На протяжении трех лет эксплуатации кроссоверу удалось сохранить порядка 90,29% собственной первоначальной стоимости.

В малом классе лидерство завоевал Volkswagen Polo, сохранивший до 82,71% изначальной цены. Второе и третье места заняли Hyundai Solaris (82,43%) и Renault Logan (82,11%).

В классе гольф на первом месте оказался Kia Ceed (79,43%), за ним идут Toyota Corolla (77,46%) и Skoda Octavia (77,4%), а в среднем классе лидирующая тройка состоит из Mazda 6 (84,49%), Ford Mondeo (78,09%) и Hyundai i40 (72,94%).

Среди представителей бизнес-класса на первое место вышла Toyota Camry сохранившая до 78,63% своей первоначальной стоимости, согласно прайсу. Второе и третье места в этой группе были разделены между Skoda Superb (74,05%) и Kia Optima (72,25%).

При разговоре о классе компактных внедорожников, в лидирующую тройку, кроме Hyundai Creta, вошли также Mazda CX-5 (88,56%) и Toyota RAV4 (84,01%).

В числе средних кроссоверов и внедорожников наименьшие потери в цене были зафиксированы среди Kia Sorento (82,73%), Volkswagen Touareg (79,22%) и Toyota Land Cruiser Prado (76,94%).

SUV большого размера представляют в этом рейтинге Chevrolet Tahoe (73,42%), за ним с небольшим отставанием следуют Toyota Land Cruiser 200 (72,7%) и Mitsubishi Pajero (72,37%). В списке пикапов лидирует Toyota Hilux (77,61%), за которым расположился FIAT Fullback (70,67%), а на третьем — Volkswagen Amarok (69,02%).

Говоря о сегменте автомобилей премиум-класса небольшого размера, лидером стала модель smart Fortwo, за три года она сохранила 79,36% своей изначальной цены. В гольф-классе рейтинг возглавил Infiniti Q30 (77,73%), в среднем классе — Audi A4 (70,66%), в бизнес-классе премиального сегмента первенство у Lexus ES (74,95%), лидер среди премиальных компактных SUV — Lexus NX (78,9%).

Группу «средние кроссоверы и внедорожники» возглавил Lexus RX, среди больших SUV награду получил Audi Q7 (76,31%), а лучший результат в классе «люкс» показал Porsche Panamera, за три года сохранивший 73,72% своей стоимости.